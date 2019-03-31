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Samsun'un Ayvacık ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halil Kalaycı kazandı

31 Mart 2019 Pazar 21:28
Samsun'un Ayvacık ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halil Kalaycı kazandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Kalaycı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Kalaycı 7 bin 749, BBP adayı Erdal Avcı 2 bin 501, BTP adayı Cemal Pala 54 oy aldı.

- Kalaycı'nın öz geçmişi

Kalaycı, 1980 yılında Ayvacık ilçesinde doğdu. Halil Kalaycı, ilköğretimini ve lise eğitimini 1987-1997 yılları arasında tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan Kalaycı, üniversite eğitiminin ardından 2013-2014 yılları arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü vekilliği yaptı. 2014 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü görevine atanan ve görevini 2018 yılına kadar yürüten Kalaycı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ilçe başkanlığı görevlerini yürüttü. Halil Kalaycı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 21:28
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