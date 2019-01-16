Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli

SAMSUN (AA) - Samsun'da olumsuz hava koşulları ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yarın Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu.



Ayrıca, kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.