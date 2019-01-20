0553 313 94 23

Samsunspor'un 30 yıllık acısı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:"Elim trafik kazasının 30. yılında Samsun'umuzu ve ülkemizi derinden üzen acıyı yeniden yaşıyoruz"

20 Ocak 2019 Pazar 19:02
Samsunspor'un 30 yıllık acısı


SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 30. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Karaaslan mesajında, hayatını kaybeden teknik direktör, sporcular ve otobüs şoförüne Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Malatya deplasmanına gitmekte olan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün, Havza yakınlarında bir kamyon ile çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiğini, bazı sporcuların ise yaralandığını anımsatan Karaaslan, "Elim trafik kazasının 30. yılında Samsun'umuzu ve ülkemizi derinden üzen acıyı yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri konumundaki Samsunspor'un tarihinin, gururlanmalarına vesile olan nice başarılarla dolu olduğunu aktaran Karaaslan, "Şehrimizin önemli bir değeri olan ve yarım asrı aşkın süredir profesyonel ligde mücadele eden Samsunspor'umuz, zaman zaman yaşadığı çeşitli zorluklara rağmen hemşehrilerimize ve renklerine gönül veren taraftarlarına pek çok mutluluk yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Samsunspor'un sadece bir futbol takımı değil, büyük bir tutkunun, birlik ve beraberliğin, galibiyetiyle sevinip, mağlubiyetiyle üzüldükleri bir aidiyetin, inancın, vefanın adı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sezonun ilk yarısında mücadele ettiği grupta oldukça başarılı bir performans sergileyerek göğsümüzü kabartan Samsunspor'umuzun, göstereceği gayretle, kazanacağı yeni başarılarla, kazada hayatlarını kaybeden ve takımımıza bugüne kadar katkı veren tüm sporcularımızın hatırasını canlı tutma noktasında önemli bir görev üstleneceğine yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazada kaybettiklerimiz anısına, eski 19 Mayıs Stadı alanına yapılacak Samsun Millet Bahçesi'nde, Samsunspor'un anısını yaşatacağımız, bu hatıraları gelecek nesillere devredeceğimiz bir anıt yapılacağı müjdesi, dün gerçekleştirdiğimiz AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na da damgasını vurmuştur. Taraftardan gelen talep üzerine Samsunspor yönetimiyle görüşerek Millet Bahçesi içerisine yapılmasını kararlaştırdığımız anıt, Samsunspor'a vefamızın da bir göstergesidir."

Karaarslan, Samsun'da atılan ilk adımın 100. yılı olan 2019'un, Samsunspor için de başarılarla geçmesini temenni etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 19:02
  1. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  2. mesaj
  3. Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan
  4. Samsunspor
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
    1. Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
    2. Stephens 4. turda elendi
    3. Fransa'da "sarı yelekli kadınlardan"..
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. "Afganistan'da barış, bölge için..
    6. Samsunspor'un 30 yıllık acısı
    7. Çin sallanmaya devam ediyor! Bir..
    8. Akar ve TSK'nin komuta kademesi Afrin..
    9. Çorum'da 3 kamyondan akü çalan..
    10. Yangında kalbi duran köpek, kalp..
    11. BM, Libya'nın güneyinde silahlı..
    12. Motosikletle önce yayaya, sonra..
    13. Sudan'ın Umdurman kentinde gösteriler..
    14. Otomobilin çarptığı anne ve oğlu..
    15. AK Partili Usta: Bu milletin Reis-i..
    16. Iğdır'da Bizans dönemine ait 2 bin 560..
    17. Ataşehir'de silahlı saldırı
    18. AK Parti Muğla Aday Tanıtım Toplantısı
    19. Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan..
    20. Sağlık görevlilerinin karda hasta..
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?