Samsunspor'dan Göksel Gencer için başsağlığı mesajı



SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor Kulübü, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kalecileri Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski kalecilerimizden Göksel Gencer'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi. Futbola profesyonel olarak 1993 yılında Silifkespor'da başlayan Göksel Gencer, 1994 yılında Samsunspor'a transfer oldu. Aynı yıl ilk kez Ümit Milli Takım'a çağrılan ve 10 kez bu seviyede milli forma giyen Göksel Gencer, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş tarafından transfer edilmişti.



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