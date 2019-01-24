0553 313 94 23

Samsunspor'dan Göksel Gencer için başsağlığı mesajı

24 Ocak 2019 Perşembe 22:46
Samsunspor'dan Göksel Gencer için başsağlığı mesajı


SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor Kulübü, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kalecileri Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski kalecilerimizden Göksel Gencer'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Futbola profesyonel olarak 1993 yılında Silifkespor'da başlayan Göksel Gencer, 1994 yılında Samsunspor'a transfer oldu. Aynı yıl ilk kez Ümit Milli Takım'a çağrılan ve 10 kez bu seviyede milli forma giyen Göksel Gencer, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş tarafından transfer edilmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:46
  1. başsağlığı
  2. Futbol
  3. Kaleci Göksel Gencer
  4. Samsunspor
  5. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdar Arseven: Bugün Anıtkabir'e gidesim var
    1. Serdar Arseven: Bugün Anıtkabir'e..
    2. Yunanistan'da "Makedonya" protestosu..
    3. Ege bölgesi ve Batı Akdeniz için..
    4. Ümraniyespor taraftarından..
    5. Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e..
    6. Almanya'dan Venezuela açıklaması
    7. Türkiye nasıl etkilenir? Korkunç..
    8. Müslümanlar karla kaplı Mescid-i..
    9. "ABD, Venezuela'nın petrol..
    10. Senegal’de Türk yatırımı 106 milyon..
    11. ABD Deyrizor'da camiyi vurdu!
    12. Kızılay 2018'de 23 milyon insana..
    13. ABD ülkeyi karıştırdı! Ölüm haberleri..
    14. İsrail hapishanelerindeki..
    15. "Guaido'nun geçici devlet başkanlığını..
    16. Melih Gökçek'ten bomba açıklama:..
    17. Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    18. Adana'da refüje çarpan tır yandı: 1 ölü
    19. ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de..
    20. ABD'den Suriye'ye çekilmeye destek..
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde