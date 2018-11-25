Samsunspor, kadına şiddete "Hayır" dedi





SAMSUN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Taner Taşkın ve futbolcular, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde anlamlı bir klip hazırladı.

Kulüp tesislerindeki stüdyoda kamera karşısına geçen kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, kadınların anneleri, kardeşleri olduğunu hatırlatarak, şiddete karşı onların yanında yer aldıkları mesajını verdi.

"Korkmayın", "Susmayın", "Sessiz kalmayın, "Kadına şiddete hayır de", "Değer ver", "Saygı göster", "O benim annem" yazılı pankartlar taşıyan futbolcular, kadına yönelik şiddetin son bulmasını diledi.

Teknik direktör Taner Taşkın, klipte yaptığı konuşmada, "Sevgili Peygamberimiz şunu söylüyor. 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Her bayan da bir anne adayıdır. Kadına uzanan eller kırılsın." ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor'un kaptanı Savaş Yılmaz ise kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için takım arkadaşları ve teknik direktörleri Taşkın ile "Kadına Şiddete Hayır" kampanyası başlattıklarını belirterek, bu konuda toplumda duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını aktardı.



