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Samsunlu şehidin son paylaşımı duygulandırdı

Batman’da yola tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu şehin düşen Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29) sosyal medya üzerinden 2 hafta önce yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Göksu, nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim" yazdı.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:27
Samsunlu şehidin son paylaşımı duygulandırdı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 7 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu öğrenildi.

Türk bayraklarıyla donatıldı

Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Son paylaşımı duygulandırdı

Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı:

"Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 13:27
  1. Batman
  2. Samsun
  3. şehit
  4. Uğur Göksu

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