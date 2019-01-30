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Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10 Plus'ın görüntüsü internete sızdı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un 20 Şubat'ta resmi duyurusunu yapacağı telefonlarından Galaxy S10 Plus'ın görüntüsü internete sızdı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:55
Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10 Plus'ın görüntüsü internete sızdı!

Galaxy S10 Plus'ın en net görüntüsü yayınlandı. Artık yeni telefonun neye benzediğini net bir şekilde biliyoruz. Yayınlanan görüntüye bakıldığında telefonun üst çerçevesinin bulunmadığı göze çarpıyor. Ancak alt kısımda ise minik de olsa bir çerçeve söz konusu.

Geniş bir ekran kullanan Galaxy S10 Plus'ın ön yüzünde iki kamera bulunuyor ve bu kameralar ekrana gömülü duruyor. Ekrandaki tek çentik bölgesi de kameraların olduğu bölümden ibaret.

Cihazın arka yüzünde ise LED flaşlı üç kamera yer alıyor. Ancak şirket, yeniliklerini bu telefonda sunarken, geride dönük uyumluluğunu da kaybetmiyor: 3.5mm kulaklık girişinin bu cihazlarda da yer alıyor olması bu sebeple oldukça dikkat çekici.

Diğer yandan USB Type-C arabirimiyle gelen Galaxy S10 Plus, kablosuz şarj desteğine sahip. Ancak Huawei Mate 20 Pro'larda ilk kez gördüğümüz ters kablosuz şarj teknolojisi, bu cihazlarda da bulunacak.

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Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus, 20 Şubat tarihinde San Francisco'da gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde karşımıza resmen çıkacak.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:55
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