Samsung'dan "siber zorbalığa" karşı hareket çağrısı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye, geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte başlattığı, siber zorbalığa karşı farkındalığı artırmayı hedefleyen "Siber Zorba Olma! #farkinavar" hareketi ile bir yılda 5 binden fazla öğrenciye ulaştı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada her gün on binlerce çocuk, yaşıtları tarafından siber zorbalığa maruz kalıyor ve bu zorbalık, sadece kelimelerle yapılıyor. Günlük hayatta duymaya alıştığımız çoğu kelimenin anlamları çocuklar için çok ağır olabiliyor.

Bu konuya dikkati çekmek için siber zorbaların en çok kullandığı kelimeler ve bu kelimelerin anlamlarından yola çıkarak "Bazı Kelimeler Çok Ağır" mesajını verdiği bir iletişim çalışması hazırlayan Samsung Electronics Türkiye ile BTK, geçen yıl başlatılan "Siber Zorba Olma! #farkinavar" hareketine bu yıl da devam ediyor.

Siber zorbalık konusunda çocukların, gençlerin, ailelerin ve öğretmenlerin farkındalığını artırmayı hedefleyen çalışmada, bugün Samsung Türkiye ve BTK, sosyal medya hesaplarını karartıp "Bazı Kelimeler Çok Ağır" sloganını "Siber Zorba Olma! #farkinavar" hashtag’i ile paylaşarak herkesi sosyal medyadaki bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, "Siber Zorba Olma!' hareketini başlatmamızın üzerinden bir yıl geçti. Yıl içinde verilen farkındalık eğitimlerinin yanı sıra geçtiğimiz yıl olduğu gibi bugün kamuoyunun dikkatini siber zorbalığa çekmek için sosyal medya hesaplarımızı karartarak 'Bazı Kelimeler Çok Ağır' sloganını 'Siber Zorba Olma! #farkinavar' hashtag’i ile paylaşıyoruz. Tüm sosyal medya kullanıcılarını da bu farkındalık hareketinin bir parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "İnternet kullanıcılarının siber zorbalığa karşı bilinçlendirilmeleri önemli"





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da internet kullanıcılarının siber zorbalığa karşı bilinçlendirilmelerinin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnternet kullanıcıları, 'öz denetimin' kendilerinde olduğunu bilmeli ve bu bilinçle hareket etmelidirler. Böylece sanal ortamın tehdit ve saldırılarına maruz kalma ihtimali, sahip olunan bu bilinçle yok denecek kadar azalacaktır. Siber zorbalığa maruz kalan kullanıcı, kurumumuzca hayata geçirilen güvenli internet ihbar hattı olan www.ihbarweb.org.tr adresinden şikayette bulunabilecekleri gibi hukuki yollardan da hakkını aramak için adli makamlara suç duyurusunda bulunabilirler. Bunun yanında özellikle sosyal paylaşım siteleri ve benzeri internet siteleri üzerinden siber zorbalık, kişilik hakkı ihlali, özel hayatın gizliğini ihlal eden içeriklerle karşılaşılmış olması durumunda 'uyar-kaldır' yöntemiyle yasa dışı veya zararlı içeriğin kaldırılmasına yönelik bildirimler önce içerik veya erişim sağlayıcıya iletilerek ilgili içeriğin kaldırılması için ihtarda bulunulmalıdır. Özellikle siber zorbalık ile ilgili bizlerin yaptığı çalışmalardan daha önemlisi ailelerimizin; çocuklarımızı ve gençlerimizi dikkatli bir şekilde gözlemlemeleri ve takip etmeleridir."





- Eğitimler ile 10 binden fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor





Verilen bilgiye göre, İstanbul ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen "Siber Zorba Olma! #farkinavar" projesi eğitimleri sonrasında 173 kurumdan 211 öğretmen ve yöneticiye bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, okullarda düzenlenen öğrenci seminerleri ile beraber şu ana kadar toplamda 5 binden fazla öğrenciye proje kapsamında ulaşıldı.

Siber zorbalık farkındalık eğitimleri ile 10 binden fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.