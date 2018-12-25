Samsung’dan, HDR10+ Ekosistemi’nde yeni iş birlikleri

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, HDR10+ ekosistemini 45 iş ortağına çıkardığını ve Çin’de yeni bir sertifika merkezinin inşaatına başladığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, internet üzerinden yayın yapan servislerden yarı iletken endüstrisine kadar değişik alanlarda faaliyet gösteren yeni iş ortakları, izleyicilere daha gerçekçi görüntüler sunulmasını ve HDR10+ teknolojisinin farklı pazarlarda etkisinin artırılmasını sağlayacak.

Samsung Electronics, geçen haziran ayında “20th Century Fox” ve “Panasonic “iş birliğiyle HDR10+ sertifika ve logo programını başlatmıştı. Samsung’un görüntü işleme için geliştirdiği yeni nesil teknoloji standardı HDR10+, her sahnenin parlaklık ve kontrast seviyelerini optimize ederek parlak alanların daha aydınlık, karanlık alanların da daha koyu görünmesini sağlayarak gerçekçi bir izleme deneyimi oluşturuyor.



Samsung’un içerik oluşturucular ile yaptığı yeni iş birlikleri sayesinde, tüketiciler yakında canlı ve gerçekçi renklere sahip çok daha fazla içeriğe erişebilecek. Avrupa merkezli çevrim içi yayın servisi Rakuten TV önümüzdeki yılın ilk yarısında HDR10+ içerikler sunmaya başlayacak. BDT ve Doğu Avrupa’daki OTT/VOD servislerinin en büyüklerinden biri olan ve HDR10+ lisans sürecini tamamlama aşamasında bulunan MEGOGO böylece HDR10+’a resmi olarak geçerek tüm Samsung Akıllı TV cihazlarında izlenebilen HDR10+ içerikler sunmayı planlıyor.



Moskova merkezli ARSPRO, dinamik meta veri kullanımı da dahil olmak üzere HDR10+ teknolojisini uygulamaya başlayan bir diğer prodüksiyon stüdyosu oldu. Stüdyo, HDR10+ teknolojisini destekleyen ilk bir kaç diziyi yenilemeyi başarıyla tamamladı. Rusya’nın en büyük OTT/VOD servisi ivi, bu yıl 3 Aralık’ta beş Avrupa dizisini Rusya ve BDT bölgesinde HDR10+ olarak öncelikle Samsung Akıllı TV kullanıcılarına sundu.



Samsung, 2017’de Amazon ile birlikte üst düzey video yayın servisini kullanıma sunmuştu. Böylece, Prime Video tüm 4K (UHD) videoları HDR10+ şeklinde sunan ilk servis oldu. 2018’de ise Amazon, Ekim ayında piyasaya sürdüğü Amazon Fire TV Stick 4K’ya HDR10+ desteği getirdi. Bir diğer HDR10+ iş ortağı olan Warner Bros. Home Entertainment ise bugüne kadar HDR10+ uyumlu yetmişten fazla yapım sundu ve önümüzdeki yılın başına kadar 100’ün üzerinde HDR10+ yapımı dijital olarak dağıtmayı planlıyor.





-Samsung, önde gelen akıllı telefon yonga üreticileriyle de iş birlikleri yapıyor





Açıklamaya göre, Samsung ayrıca önde gelen akıllı telefon yonga üreticileri ile de iş birlikleri yapıyor. ABD merkezi yarı iletken ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ve HDR10+ birliğinin üyesi Qualcomm, HDR10+’ın yeni Snapdragon 855 yonga setinde destekleneceğini duyurdu. Samsung System LSI ile başarılı bir iş birliği gerçekleştiren, İngiltere merkezli yenilikçi mobil teknoloji şirketi ARM da HDR10+ ağına katılarak mobil kategorisinde HDR10+’un etkisini artıracak. Samsung bunlara ek olarak aralık ayında, Çin’deki tüketici elektroniği ürünleri için bir ulusal test ve inceleme merkezi olan TIRT ile birlikte yeni bir HDR10+ merkezi kurmayı planlıyor. Aralarında Hisense, TCL ve Konka gibi Çinli TV üreticilerinin sertifika sürecine katılmasına yardımcı olmak için tasarlanan merkez, HDR10+ ekosisteminin genişlemesini hızlandıracak. Çin’deki merkez, bu yıl içinde Kore, Japonya ve ABD’de kurulan sertifika merkezlerini takip edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hyogun Lee, HDR’ın ultra yüksek görüntü kalitesi için en önemli teknolojilerden biri haline gelmesiyle, Samsung’un HDR10+ formatı da kabul görmeye başladığını belirterek, “HDR10+ birçok farklı sektörün önde gelen şirketleri tarafından olumlu karşılandı. Samsung bu alandaki çalışmalarını sürdürerek HDR teknolojisindeki liderliğini sağlamlaştırıp global TV pazarındaki etkisini koruyacak.” değerlendirmesinde bulundu.



