Samsung, Galaxy S4 modeli için geri ödeme yapacak

Şirkete açılan bir davanın sonucunda ortaya çıkan bu ceza, Samsung’a 2.8 milyon dolara patlayacak.

Cezanın hangi bölgelerdeki kullanıcıları kapsadığı ise henüz bilinmiyor. CPU ve GPU puanları şişirmekle ilgili açılan davanın sonucu, ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi tarafından ilan edildi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Samsung’un Galaxy S4’le ilgili yanlış bilgi verdiği ve bu yüzden de suçlu bulunduğu açıklandı.