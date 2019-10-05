Samsung, Galaxy S4 modeli için geri ödeme yapacak
Samsung, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S4 modeli için müşterilerine 10 dolarlık ödeme yapacak.05 Ekim 2019 Cumartesi 09:14
Şirkete açılan bir davanın sonucunda ortaya çıkan bu ceza, Samsung’a 2.8 milyon dolara patlayacak.
Cezanın hangi bölgelerdeki kullanıcıları kapsadığı ise henüz bilinmiyor. CPU ve GPU puanları şişirmekle ilgili açılan davanın sonucu, ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi tarafından ilan edildi.
Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Samsung’un Galaxy S4’le ilgili yanlış bilgi verdiği ve bu yüzden de suçlu bulunduğu açıklandı.
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