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Samsung telefon fiyatları | Samsung telefonlar ne kadar? Samsung Galaxy J7 Galaxy S6 S7 Galaxy Note 9-8 fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Samsung cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Samsung cep telefonu fiyatları nedir? Samsung Galaxy Note 9 fiyatı, Samsung Galaxy S7 fiyatı, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6, Samsung j7, Samsung j7 prime fiyatı nedir?

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:59
Samsung telefon fiyatları | Samsung telefonlar ne kadar? Samsung Galaxy J7 Galaxy S6 S7 Galaxy Note 9-8 fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Samsung cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Samsung cep telefonu fiyatları nedir? Samsung Galaxy Note 9 fiyatı, Samsung Galaxy S7 fiyatı, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6, Samsung j7, Samsung j7 prime fiyatı nedir?

Samsung Galaxy Note 9 512 GB

8,0 MP Dahili Hafıza 512 GBRAM Kapasitesi8 GB RAM Pil Gücü 4000 mAh Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili Ekran Boyutu 6,4 inç Kamera Çözünürlüğü 12 MP + 12Çift Hatlı Yok İşlemci Kapasitesi 2,7 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core

Fiyatı; 7.499,89 TL

Samsung Galaxy S7 Edge

Ön (Selfie) Kamera5 MP Dahili Hafıza32 GB RAM Kapasitesi 4 GB RAM Pil Gücü 3600 mAh Garanti TipiResmi Distribütör Garantili Ekran Boyutu5,5 inç Kamera Çözünürlüğü12 MP Çift Hatlı Yok İşlemci Kapasitesi 2,3 GHz Quad Core + 1,6 GHz Quad Core

Fiyatı: 2.498,00 TL

Samsung Galaxy S6

Ön (Selfie) KameraVGA Dahili Hafıza 8 GB RAM Kapasitesi 1 GB RAM Pil Gücü 1500 mAh Garanti Tipi İthalatçı Garantili Ekran Boyutu 4 inç Kamera Çözünürlüğü 5 MP Çift Hatlı Yok İşlemci Kapasitesi1,2 GHz Dual Core

Fiyatı: 459,00 TL

Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB

Ön (Selfie) Kamera 5 MP Dahili Hafıza 32 GBRAM Kapasitesi3 GB RAM Pil Gücü 2600 mAh Garanti Tipi İthalatçı Garantili Ekran Boyutu5,1 inç Kamera Çözünürlüğü16 MP Çift Hatlı Yok İşlemci Kapasitesi 1,5 GHz Quad Core + 2,1 GHz Quad Core

Fiyatı: 1.999,00 TL

Samsung Galaxy J7 Prime

Ön (Selfie) Kamera 8,0 MPDahili Hafıza16 GB RAM Kapasitesi3 GB RAM Pil Gücü 3300 mAh Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili Ekran Boyutu 5,5 inç Kamera Çözünürlüğü13 MP Çift Hatlı Yok İşlemci Kapasitesi1,6 GHz Octa Core

Fiyatı: 1.499,00 TL

Samsung Galaxy Note 8 64 GB

Ön (Selfie) Kamera 8,0 MP Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi 6 GB Pil Gücü 3300 mAh Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili Ekran Boyutu 6,3 inç Kamera Çözünürlüğü12 MP Çift Hatlı Yok İşlemci Kapasitesi 2,3 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core

Fiyatı: 4.439,00 TL

Samsung Galaxy Note 5 32 GB

Samsung Galaxy Note 5 32 GB hepsiburda'da satış fiyatı Ön (Selfie) Kamera 5 MP Dahili Hafıza 32 GBRAM Kapasites 4 GB RAM Pil Gücü 3000 mAh Garanti Tipi İthalatçı Garantili Ekran Boyutu 5,7 inç Kamera Çözünürlüğü 16 MPÇift Hatlı Yok İşlemci Kapasitesi1,5 GHz Quad Core + 2,1 GHz Quad Core

Fiyatı: 3.699,00 TL

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:59
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