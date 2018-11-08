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Samsung katlanabilen telefon özellikleri neler? Samsung tablet görünümle telefon çıktı mı? Samsung telefon fiyatlarında son durum

Teknoloji devi Samsung merakla beklenen katlanabilen telefonunu sonunda görücüye çıkardı.Samsung’un yeni telefonu Cihaz, katlı haldeyken normal cep telefonu, açıldığında ise tablet boyutuna dönüşüyor. Telefonun diyagonal boyutu 18,5 santimetre. Samsung, katlanabilir telefonun seri üretimine gelecek aylarda başlamayı planlıyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 19:21
Samsung katlanabilen telefon özellikleri neler? Samsung tablet görünümle telefon çıktı mı? Samsung telefon fiyatlarında son durum

Teknoloji devi Samsung merakla beklenen katlanabilen telefonunu sonunda görücüye çıkardı.  Samsung’un yeni telefonu Cihaz, katlı haldeyken normal cep telefonu, açıldığında ise tablet boyutuna dönüşüyor. Telefonun diyagonal boyutu 18,5 santimetre. Samsung, katlanabilir telefonun seri üretimine gelecek aylarda başlamayı planlıyor.

Katlandığında telefon açıldığında tablet

Samsung'un katlanabilme özellikli yeni telefonu, şirketin mobil telefon bölümünün başkan yardımcılarından Justin Denison tarafından ABD'nin California eyaletinin San Fransisco kentinde tanıtıldı. Samsung telefon, katlı haldeyken normal cep telefonu, açıldığında ise tablet boyutuna sahip. Telefonun diyagonal boyutu 18,5 santimetre. Tanıtımda basın mensupları ve yazılımcılara cihaza dokunmaları ve yakından bakmalarına izin verildi. Samsung, katlanabilir telefonun seri üretimine gelecek aylarda başlamayı planlıyor.

Samsung telefon fiyatları

Samsung Galaxy J7 Prime 2 32GB G611F Akıllı Telefon (Altın) 1.549,00 TL 1.499,00 TL.

Samsung Galaxy J4 J400F Akıllı Telefon (Gold) 1.249,00 TL.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 32GB G611F Akıllı Telefon (Siyah) 1.549,00 TL 1.499,00 TL.

Samsung Galaxy A7 2017 A720F Akıllı Telefon (Altın) 2.299,00 TL.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 19:21
  1. Samsung katlanabilen telefon özellikleri neler?
  2. samsung telefon fiyatları
  3. Samsung Galaxy J7 Prime
  4. Samsung Galaxy A7

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