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Samsung Galaxy S10 serisi indirim ve hediyesiyle Hepsiburada’da

Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ telefonlar, Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediyesi ve 600 TL hediye çeki fırsatıyla Hepsiburada'da müşterilerini bekliyor

26 Şubat 2019 Salı 13:59
Samsung Galaxy S10 serisi indirim ve hediyesiyle Hepsiburada’da

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonları müşterilerine sunmaya başladı. Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ telefonlar, Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediyesi ve 600 TL hediye çeki fırsatıyla Hepsiburada'da müşterilerini bekliyor.

Hepsiburada açıklamasına göre, Hepsiburada, uzun saatler kullanım imkanı sunan pili, devrim yaratan kamerası ve sinematik kesintisiz ekranıyla farklılaşan Samsung Galaxy serisinin S10, S10e ve S10+ modellerini müşterilerinin beğenisine sundu. Samsung Galaxy S10 akıllı telefonlar Hepsiburada’ya özel olarak Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediyesi ve 600 TL hediye çeki fırsatıyla sunuluyor.


- Alt limitsiz 600 TL değerinde hediye çeki


15 Mart’a kadar Hepsiburada’dan Samsung Galaxy S10 (Samsung Türkiye Garantili) modellerinden bir alt limit olmaksızın sipariş eden müşteriler, 600 TL değerinde hediye çeki kazanıyor.

Tek seferde kullanılabilen hediye çeki, altın alımı hariç bütün alışverişlerde geçerli. Kampanyaya göre 28 Şubat’a kadar alışveriş yapan müşterilerin hediye çekleri; 15 – 20 Mart arasında, 1 – 15 Mart'ta alışveriş yapanların çekleri ise 30 Mart – 15 Nisan'da tanımlanacak. Hediye çeki kazanan müşteriler 30 Nisan 2019 tarihine kadar çeklerini dilediği üründe kullanabilecek.

15 Mart'a kadar Galaxy S10 modellerinden birini sipariş veren Hepsiburada müşterileri Galaxy Buds kablosuz kulaklıklara da ücretsiz sahip oluyor. Kablosuz özelliği ile spor yaparken, trafikte, ofiste ya da okuldayken ister telefon görüşmeleri ister müzik dinlemek için benzersiz deneyim sunan kulaklıklar Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:59
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