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Samsung Galaxy S serisi 10 yaşında

Daha geniş ekran, daha gelişmiş kameralar ve daha çok seçenek Galaxy S10 serisi ile bir arada sunuluyor- Samsung Electronics Üst Yöneticisi DJ Koh:- "10 yıl önce piyasaya sunduğumuz günden bu yana en yüksek inovasyon düzeyini temsil eden Galaxy S serimiz, tüketicilere inanılmaz bir deneyim ve istedikleri gibi bir cihaza sahip olma fırsatı sunuyor"

21 Şubat 2019 Perşembe 10:46
Samsung Galaxy S serisi 10 yaşında

İSTANBUL (AA) - Samsung, yeni Galaxy S10’un sunduğu yenilikçi deneyimlerle Galaxy S serisinin 10. yılını kutluyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy S modelinin ilk kez piyasaya sunulmasından bu yana 10 yıl geride kaldı.

Samsung Electronics, her yeni modeli ile akıllı telefon dünyasına bir yenilik katan serinin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S10’u tanıttı.

3 benzersiz modelden oluşan Galaxy S10 serisi ile tüketiciler, bir akıllı telefonda görmek istedikleri ve sevdikleri tüm özelliklerin daha da fazlasını bulacak. Galaxy S10 serisine ait 3 modelin her biri, ekran, kamera ve performans özellikleriyle tüketicilere yeni nesil telefon deneyimini yaşatıyor.

Güçlü performansa sahip üstün özellikli bir akıllı telefon isteyenler için geliştirilen ve Galaxy’nin 10 yıllık inovasyon mirasını temsil eden Galaxy S10, yeni nesil mobil deneyimlerin temellerini atıyor.

Önceliği uzun ömürlü bir batarya olan tüketicilere hitap eden Galaxy S10+, ekran, kamera ve performans başta olmak üzere tüm özellikleri bir üst seviyeye taşıyor. Galaxy S10e ise performansı düz bir ekrana sahip olarak kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Yepyeni Dinamik AMOLED ekrana, yeni nesil kameraya ve akıllı performansa sahip Galaxy S10 serisi, akıllı telefonların yeni standardını belirliyor.


- "Galaxy S10, ekran, kamera ve yenilikçi performans özellikleriyle öne çıkıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, "10 yıl önce piyasaya sunduğumuz günden bu yana en yüksek inovasyon düzeyini temsil eden Galaxy S serimiz, tüketicilere inanılmaz bir deneyim ve istedikleri gibi bir cihaza sahip olma fırsatı sunuyor. Gücünü böyle bir mirastan alan Galaxy S10 çığır açan ekran, kamera ve yenilikçi performans özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni serimizde yer alan ve her biri özel bir tüketici profili düşünülerek geliştirilmiş üst düzey cihazlara sahip Galaxy S10 serisi ile Samsung, 10 yıllık sektör liderliğinden aldığı güçle akıllı telefon teknolojisinde yeni bir çağ açıyor." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin de "dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir" vizyonu çerçevesinde teknoloji dünyasına yön veren ürünleri üretmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Günlük yaklaşık 40,7 milyon dolara karşılık gelen Ar-Ge yatırımımız ve dünya üzerindeki 7 tasarım ofisimizin çalışmaları sonucu hangi segmentte olursa olsun, en temel ihtiyaçları karşılayan üstün standartlı ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Bugünkü Galaxy S10 ailesi de kullanıcıların en üst seviye akıllı telefondan beklediği özellikleri bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’deki kullanıcılarımız ile yeni Galaxy S10'u 27 Şubat'tan itibaren buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:46
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