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Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ne olacak? Samsung note 9 özellikleri

Teknoloji devi Koreli Samsung, Galaxy Note 9’u yakında görücüye çıkaracak olması telefon meraklılarını heyecanlandırıyor. Samsung hayranları Galaxy Note 9’un hem fiyatını hem de özelliklerini merak ediyor. Peki Galaxy Note 9'un fiyatı cep yakacak mı? Galaxy Note 9'un fiyatı ne oldu?

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:20
Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ne olacak? Samsung note 9 özellikleri

Teknoloji devi Koreli Samsung, Galaxy Note 9’u yakında görücüye çıkaracak olması telefon meraklılarını heyecanlandırıyor. Samsung hayranları Galaxy Note 9’un hem fiyatını hem de özelliklerini merak ediyor. Peki Galaxy Note 9'un fiyatı cep yakacak mı? Galaxy Note 9'un fiyatı ne oldu?

Güney Kore menşeli Samsung teknoloji alanında birbiri ardına hamleler yapmaya devam ediyor. Çıkardığı akıllı telefonlarla müşterilerin vazgeçilmezi olan Samsung şimdi de Galaxy Note 9 için son rutuşlarını yapmaya hazırlanıyor. Samsung’un yeni ürünü piyasaya çıkmadan o ürünün özelliklerini piyasaya sızdıran Roland Quandt (@rquandt), teknoloji devi Samsung’un yeni çalışması olan Galaxy Note 9 hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Roland Quandt iddiasına göre, 128 GB dahili hafızası olan bir Note 9, 900 sterlin, 512 GB dahili hafızaya sahip bir Note 9 ise 1100 sterlin. Galaxy Note 8'e kıyasla 30 sterlinlik bir artış yaşayan yeni cihazın Amerika'da; 128 GB'lık modelin 950, 256 GB'lık cihazın ise 1150 dolar olacağını iddia etti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:20
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