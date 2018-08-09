Note ailesinin yeni üyesi Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu!

Teknoloji devi Samsung'un Note serisinin yeni üyesi olacak Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı belli oldu. Samsung hayranları Galaxy Note 9’un hem fiyatını hem de özelliklerini merak ediyor. Peki Galaxy Note 9'un fiyatı cep yakacak mı? Galaxy Note 9'un fiyatı ne oldu?

Güney Kore menşeli Samsung teknoloji alanında birbiri ardına hamleler yapmaya devam ediyor. Çıkardığı akıllı telefonlarla müşterilerin vazgeçilmezi olan Samsung şimdi de Galaxy Note 9 için son rutuşlarını yapmaya hazırlanıyor. Samsung’un yeni ürünü piyasaya çıkmadan o ürünün özelliklerini piyasaya sızdıran Roland Quandt (@rquandt), teknoloji devi Samsung’un yeni çalışması olan Galaxy Note 9 hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Note 9'un Lavanta Moru, Gece Siyahı ve Okyanus Mavisi renk seçenekleri bulunacak. 6 Eylül'den itibaren stoklara girmesi beklenen telefonun fiyatı ise 6.499 TL olduğunu belirtiliyor. Sitede daha fazla bir açıklama bulunmazken bu fiyatın muhtemelen 64 GB depolama kapasitesine sahip sürümü için geçerli olduğu tahmin ediliyor