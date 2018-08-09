THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Note ailesinin yeni üyesi Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu!

Teknoloji devi Samsung yeni ürünü olan Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note 9'u tanıtmaya hazırlanırken, Samsung Note 9'un fiyatı belli oldu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:43
Note ailesinin yeni üyesi Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı belli oldu!

Teknoloji devi Samsung'un Note serisinin yeni üyesi olacak Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı belli oldu. Samsung hayranları Galaxy Note 9’un hem fiyatını hem de özelliklerini merak ediyor. Peki Galaxy Note 9'un fiyatı cep yakacak mı? Galaxy Note 9'un fiyatı ne oldu?

Güney Kore menşeli Samsung teknoloji alanında birbiri ardına hamleler yapmaya devam ediyor. Çıkardığı akıllı telefonlarla müşterilerin vazgeçilmezi olan Samsung şimdi de Galaxy Note 9 için son rutuşlarını yapmaya hazırlanıyor. Samsung’un yeni ürünü piyasaya çıkmadan o ürünün özelliklerini piyasaya sızdıran Roland Quandt (@rquandt), teknoloji devi Samsung’un yeni çalışması olan Galaxy Note 9 hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Note 9'un Lavanta Moru, Gece Siyahı ve Okyanus Mavisi renk seçenekleri bulunacak. 6 Eylül'den itibaren stoklara girmesi beklenen telefonun fiyatı ise 6.499 TL olduğunu belirtiliyor. Sitede daha fazla bir açıklama bulunmazken bu fiyatın muhtemelen 64 GB depolama kapasitesine sahip sürümü için geçerli olduğu tahmin ediliyor

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 17:43
  1. Samsun
  2. samsung note 9
  3. samsung note 9 fiyatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sel felaketinin yaşandığı Ordu'dan acı haber
    1. Sel felaketinin yaşandığı Ordu'dan acı..
    2. TAP duyurdu: 3 yılda 2 bin ton toplandı
    3. Trabzonspor iki yıldızın sözleşmesini..
    4. ABD temaslarını tamamlayan Türk heyeti..
    5. Terörist İsrail Gazze'yi vurdu
    6. Trabzonspor Ramon Azeez'e talip!
    7. Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
    8. CHP'deki muhalif delegelere kritik mesaj
    9. FETÖ'cü Atalay Demirci, Zekeriya Öz,..
    10. Mehmetçikten başarılı operasyon! 4..
    11. Beşiktaş, Ospina ile anlaştı
    12. İspanyol savaş uçağı Estonya'da füze..
    13. Karadeniz'e akıp giden fındıkların..
    14. Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    15. Samsung Galaxy Note 9 Türkiye fiyatı..
    16. Erdoğan, Erbaş’ı kabul etti
    17. Ateşi yükselen dolarda son durum
    18. Fenerbahçe transferi bitiriyor!..
    19. Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri..
    20. Sözde hesap uzmanı Kemal'den 'ekonomi'..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları