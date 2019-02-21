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Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön satışta

Hepsiburada, heyecanla beklenen Samsung Galaxy M20 akıllı telefonu, ön sipariş imkanı ve avantajlı fiyatıyla müşterilerine sunuyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:05
Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön satışta

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, heyecanla beklenen Samsung Galaxy M20 akıllı telefonu, ön sipariş imkanı ve avantajlı fiyatıyla müşterilerine sunuyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, avantajlı fiyatlarıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. 35’ten fazla kategoride 20 milyonu aşkın ürün çeşidiyle her ihtiyaca cevap veren Hepsiburada, elektronik kategorisinde sunduğu cazip avantajlarıyla dikkati çekiyor. Hepsiburada, merakla beklenen Samsung Galaxy M20 akıllı telefonu ön sipariş ile müşterilerine sunuyor.

6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20’nin 3GB bellek ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Galaxy M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP’lik arka ana kameranın yanında 120 derece ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP’lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh’lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor. Yüzde 90 oranında etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

Samsung Galaxy M20 akıllı telefonu Hepsiburada avantajları ve güvencesiyle almak isteyerek ön sipariş veren müşteriler, telefon satışa çıktığı an hızlı teslimat fırsatından da yararlanabiliyor.


- 250 TL değerinde hediye çeki


Hepsiburada müşterileri, 28 Şubat 2019’a kadar tek seferde yapacakları Samsung Galaxy M20 32 GB (Samsung Türkiye Garantili) alışverişlerinde, ön siparişe özel 250 TL hediye çekine sahip olacak. Kazanılan 250 TL’lik hediye çekleri, Hepsiburada’dan 15 Mart-30 Nisan 2019'da yapılacak altın ürünleri hariç tüm alışverişlerde geçerli olacak.

Samsung Galaxy M20 ürününe Hepsiburada üzerinden "https://www.hepsiburada.com/samsung-galaxy-m20-32-gb-samsung-turkiye-garantili-p-HBV00000HBKG6" bağlantısından ulaşılabiliyor.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:05
  1. hepsiburada

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