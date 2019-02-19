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Samsung Electronics Türkiye'de üst düzey atama

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcılığı görevine Cömert Varlık atandı

19 Şubat 2019 Salı 10:57
Samsung Electronics Türkiye'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcılığı görevine Cömert Varlık getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcılığı görevine atanan Cömert Varlık, birimin ürün gamında yer alan tüm akıllı mobil telefonlar, tablet, giyilebilir cihazlar, diğer aksesuarlar ve nesnelerin interneti çözümlerinin Türkiye pazarına yönelik her türlü satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Üst düzey yönetici olarak sektörde 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Cömert Varlık, merkezleri Amerika ve Türkiye’de bulunan çok uluslu Global Fortune 500 şirketlerde stratejik planlama ve iş geliştirme alanlarında çeşitli ülkelerde çalıştı.

2001 yılında Koç Bilgi Grubu’na Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Yöneticisi olarak katılan Varlık, aynı zamanda grup çatısı altında bulunan ve iş modelleri birbirinden farklı grup şirketlerinin yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu. 2007’den itibaren Bilkom Bilişim Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Cömert Varlık, bu dönemde Bilkom’un iş modelinin ve kültürünün transformasyonunda ve neticesinde pazarın çok üzerinde sürdürülebilir karlı büyümesinde önemli bir rol oynadı.

Bilkom, bu dönemde çeşitli kez Fortune Türkiye 500 tarafından satışların büyüme hızı ve aynı zamanda öz sermaye karlılığı oranı gibi kriterlerle değerlendirildiğinde listenin en başarılı şirketleri arasında yer aldı.

Cömert Varlık, orta ve lise eğitimini Robert Kolej’de tamamladı. İTÜ Endüstri Mühendisliği ve Carnegie Mellon Üniversitesi-MBA yüksek lisans mezunu olan Varlık, Türk Eğitim Vakfı’nın USA-MBA bursiyeri oldu. Varlık, Harvard Business School Advanced Management Program-Executive Education Programı’nı başarıyla tamamladı.

Sistemsel, analitik ve çözüm odaklı yaklaşımları, büyük resme olduğu kadar detaylara verdiği önem ve uygulamada takım oyunculuğu vasıflarıyla ön plana çıkan Cömert Varlık, evli ve bir çocuk babası.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:57
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