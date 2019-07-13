0553 313 94 23

Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve elektrik süpürgesi hediyeli

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve elektrik süpürgesi hediyeli

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, temmuz ayı boyunca Samsung marka beyaz eşya satın alan tüketicilere Galaxy Buds Kulaklık ya da belirli model elektrik süpürgesine ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, tüketicilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Beyaz eşya kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen kampanya dahilinde, Samsung mağazalarından ve "shop.samsung.com/tr/" web sitesi üzerinden 31 Temmuz'a kadar satın alınan seçili beyaz eşyalar, Galaxy Buds Kulaklık veya belirli model elektrikli süpürge hediyeli olacak.

Kampanya hakkında detaylara "444 77 11" Samsung Çağrı Merkezi ve resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
  1. Samsung

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Susurluk’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
    1. Susurluk’ta 3 aracın karıştığı..
    2. Galatasaray’ın yeni transferleri..
    3. Sağlıksız yiyeceklerin sağlıklı..
    4. AK Parti Meclis Üyesi Osman Karaaslan:
    5. ABD basınından çarpıcı S-400 analizi
    6. Abdennour ile Yasir’den başarı sözü
    7. Balıkesir'de zincirleme trafik kazası:..
    8. Emniyet müdürü, gençlere 15 Temmuz..
    9. İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e..
    10. Sakıb Aytaç takıma katıldı
    11. Belçika’da hükumet kurma krizi devam..
    12. Rus savaş uçakları Han Şeyhun’da..
    13. Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman,..
    14. Canberk Soykuvvet, Arnavutköy..
    15. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    16. Escobar kimdir? Escobarcılık nedir?
    17. Valiliğe saldıran sanıkların PKK..
    18. Koçboynuzları Göbeklitepe figürlerine..
    19. Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3..
    20. Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü,..
    21. Otomotiv Sanayii Derneği, yılın ilk..
    22. 300 kişiye iş imkanı sağlayan..
    23. İdlib'de yine sivil katliamı! 4'ü..
    24. Yaz Kur’an Kursu kız öğrencilerinden..
    25. MYP lideri Yılmaz "Faizi bir haftada..
    26. Köprü ücreti krizi! Taksici ile..
    27. Binlerce mesleki eğitim merkezi..
    28. Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
    29. Trafik sigortasında yeni değişiklik!
    30. Wimbledon'da perde Federer-Djokovic..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum