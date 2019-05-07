Samsun’dan yola çıkan Bisikletçiler Erzurum’a ulaştı

Samsun Valiliği 100. Yıl Etkinlikleri Programı’nda yer alan, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği’nin hazırladığı etkinlikte, Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatırken geçtiği yolları bisikletleriyle geçerek, 19 günde 1919 km pedal çevirmeyi hedefleyen bisikletçiler Erzurum’a ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği’nin hazırladığı “100. Yıl’da İlk Adım’dan Kurtuluş’a Ata’nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz” projesi ile yola çıkan bisikletçiler Erzurum’a ulaştı.

29 Nisan - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında sporcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatırken geçtiği yolları bisikletleriyle kat ederek, 19 günde 1919 km pedal çevirecekler.

Sporcuları Erzurum Valiliği’nde kabul eden Erzurum Valisi Okay Memiş, sporcularla bir süre sohbet etti, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

“Milli Mücadele’nin 100. yıldönümü kutlamanın yanı sıra, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için, milli mücadele ruhu, tarih bilinci, milli değerlere bağlılık gibi konularda örnek teşkil etmek amacımız” diyen sporcular istiklalin mimarlarını minnetle andıklarını söylediler.

Atatürk’ün Milli Mücadele esnasında uğradığı şehirlerden geçerek silah arkadaşlarının konakladıkları misafirhaneleri ziyaret edecek olan sporcular, “Yüz yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşini, bugün içinde taşıyan herkesin, heyecanımıza ve gururumuza ortak olacağını biliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Samsun İlkadım’dan pedal çevirmeye başlayan bisikletçiler, Erzurum’dan sonraErzincan, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini geçtikten sonra Ankara Eski Meclis’te etkinliği bitirecek.