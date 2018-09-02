reeder'ın Samsun'daki yerli telefon fabrikası üretime başladı

Türkiye'nin yerli markası reeder'ın, Samsun'da 8 milyon TL yatırım yaptığı yerli telefon fabrikasının açılışı yapıldı.Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikanın açılışı reeder kurucu ortakları Uygar Saral ve Sezen Sungur Saral'ın ev sahipliğinde yapıldı. Açılışa aralarında Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Kaynak, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile şehrin önde gelen isimleri katıldı.

Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikanın açılış töreninde konuşan reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, memleketi Samsun'a bu yatırımı yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Saral, bu fabrikanın açılmasıyla bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "benim bir hayalim var. Değer yaratan dünyada gerçek değer yaratan bir Türkiye için Samsun'dan başlayan bir mücadeleyi vermek. Bu mücadeleyi daha önce bu topraklarda yaşayan büyüklerimiz verdiler. Sigara üretirken, tütün dizerken verdiler. Samsun markasıyla verdiler. Biz de şimdi reeder markasıyla vereceğiz." dedi

YILDA 600 BİN CİHAZ ÜRETİM KAPASİTESİ VAR

"Yerli ve milli üretimin en önemli konu başlıklarından biri haline geldiği, adeta bir milli mücadele olduğu bugünlerde Samsun'da açtığımız fabrikamızda yılda 600 bin cihaz üretim kapasitesine sahibiz" diyen Saral sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de üretim yaparak cari açığın azaltılmasına katkı sağladığımız gibi şimdilik 100 değerli çalışanımızla ülkenin genç beyinlerinin istihdamı konusunda da fayda sağlıyoruz. Burada ürettiğimiz cihazların yerlilik oranı yüzde 55'in üzerinde. Bu rakamı daha da artırmak için ülkemizin değerli beyinleri ve kurumlar ile sürdürdüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimiz son hız devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında işlemci ve pil gibi bileşenlerin de Türkiye'de üretilebilmesi için adımlar attığımızı belirtelim. Fabrikamızda uzun vadede yapay zeka destekli teknoloji ürünleriyle giyilebilir teknoloji ürünleri (akıllı saat gibi) üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Türkiye'nin yerli teknolojiyle neler yapabileceğini gösteren bir yatırımın açılışına katıldığını ifade etti. Terzioğlu, reeder'ın hikayesinin Türkiye'nin teknoloji gelişiminde çok önemli bir anı olacağının altını çizdi. Bundan 3,5 sene önce Turkcell olarak yola çıktıklarını ifade eden Terzioğlu, "Datamızı Türkiye'de tutacağız, Türkiye'de işleyeceğiz diye bir söz verdik. 3,5 sene gibi kısa bir sürede, anlık mesajlaşma platformu BiP'i, müzik platformu fizy'i, arama motoru Yaani'yi, kişisel bulut servisi Lifebox'ı, milli ödeme platformu Paycell'i ve okuma alışkanlığımızı dijitalleştiren Dergilik'i yaptık. Şimdi de adım adım o dijital servislerin üzerinde çalışacak cihazları da hep birlikte iş ortaklarımızla beraber hayata geçirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

AKILLI TELEFON DA TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK!

Samsun'daki fabrika ilk etapta tuşlu telefon modeli F1'in üretileceğini belirten Saral, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi planlanan, ilk yerli akıllı telefon modeli P13'ü de Samsun'daki fabrikada üretileceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler fabrikada incelemelerde bulundu.

TÜRK MALI REEDER TELEFONLAR GELİYOR

Fabrikada ilk etapta tuşlu telefon olan F1 modeli üretiliyor. Nostaljik bir model olan reeder F1, 320x240 piksellik 2.4 inç ekrana sahip. Telefonda 0.08 Megapiksel bir kamera, 1700 mAh pil ve GSM 900 ve 1800 desteği gibi özelliklerle donatıldı. Bluetooth desteği de sunan telefon, FM radyo özelliğini de sunuyor.

reeder Samsun fabrikasında ilerleyen dönemde P13 akıllı telefon modeli de üretilecek. Yerli malı olacak telefon 5.9 inç büyüklüğünde ekran, Android 8.1, 4 çekirdekli 1.3 GHz MT 6739 işlemci, 3 GB RAM, 13 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ön kamera, 4000 mAh pil gibi özellikler sunacak.

REEDER SAMSUN FABRİKASI HAKKINDA

Fabrikanın kurulum aşaması 3 ayda sürdü

Fabrikaya bugüne kadar 8 milyon TL yatırım yapıldı

Fabrikada 100 personel çalışıyor

Bu 100 kişinin yüzde 70'i mavi yaka, yüzde 30'u ise beyaz yakalı personel

Fabrikada reeder marka ürünlere servis hizmeti de veriliyor

Fabrikanın yıllık toplam üretim kapasitesi 600 bin adet

Bunun 300 bin adeti cep telefonu, 200 bin adedi tablet, 100 bin adedi de akıllı saat

Samsun'da üretilen telefonların yerlilik oranı yüzde 55'in üzerinde