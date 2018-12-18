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Samsun'daki terör örgütü operasyonu

PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 Aralık 2018 Salı 11:10
Samsun'daki terör örgütü operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alınan Suriye uyruklu Hasan S. (22) ve Rankın S'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG içinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler, dün gözaltına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:10
  1. Adliyeye sevk
  2. PKK/KCK/PYD-YPG
  3. Samsun
  4. Terörle Mücadele Şubesi

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