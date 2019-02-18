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Samsun’daki şüpheli ölüme gözaltı

Samsun’da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulunması üzerine arkadaşı ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:04
Samsun’daki şüpheli ölüme gözaltı

Samsun’da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulunması üzerine arkadaşı ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. (38), E.Y. (26) ve Ş.I. iki katlı evin inşaat halindeki ikinci katındaki dairede bulundukları sırada E.Y. fenalaştı ve morarmaya başladı. Bu sırada C.A. panik içinde olay yerinden kaçtı. Ş.I. ise 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Y.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ş.I. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. E.Y.’nin ölümü şüpheli bulunurken, şahsın uyuşturucudan hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. E.Y.’nin kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Polis olay yerinden kaçan C.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezinde ifadesi alınan C.A., ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:04
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