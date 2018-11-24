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Samsun'daki silahlı saldırı

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'ın silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:37
Samsun'daki silahlı saldırı

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'a silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Atakum ilçesindeki bir restorandan çıktığı sırada iş adamı Semih Çakır'a (33) silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.B, S.S, E.Ö, B.Ç. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 22 Kasım'da gece arkadaşlarıyla Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restorana giden iş adamı Semih Çakır, restoran çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Çakır'ın vurulmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:37
  1. Samsun
  2. Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır
  3. Semih Çakır
  4. silahlı saldırı
  5. tutuklama

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