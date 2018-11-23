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Samsun'daki silahla yaralama

Ablası ile erkek arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı

23 Kasım 2018 Cuma 17:15
Samsun'daki silahla yaralama

Samsun'un Canik ilçesinde ablası ile erkek arkadaşını silahla yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Ablası ile erkek arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla aranan Caner Ş. (19), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Şüpheli, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da 16 Kasım'da, önce evlerinde ablası Cansel Ş'yi (22), daha sonra da ablasının erkek arkadaşı Samet B'yi (32) sokakta silahla yaralayan şüpheli kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:15
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  2. Samsun
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