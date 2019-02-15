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Samsun'daki hayvan hırsızlığı

Çarşamba ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı- Şüphelinin aynı suçtan yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen ay tahliye edildiği belirlendi

15 Şubat 2019 Cuma 16:53
Samsun'daki hayvan hırsızlığı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçede yaklaşık 20 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan İ.İ'nin (55), Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin geçen yıl 17 Mart'ta hayvan hırsızlığı suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu, geçen ay da tahliye edildiği öğrenildi.

Samsun'da dün, Kızılot Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobile "dur" ihtarında bulunmuş, ileride yolu kesen jandarma aracına çarparak duran araçta bulunan İ.İ. yakalanmış, iki şüpheli ise kaçmıştı.

Olayla ilgili Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki 3 ahırda yapılan aramada 26 büyükbaş hayvan bulunmuştu.

Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:53
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