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Samsun'daki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:03
Samsun'daki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Köksal Aydın, Selahattin Bahar ve Hakan Almalı ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Aydın'a 6 yıl 3 ay, Bahar'a 2 yıl 1 ay, Almalı'ya ise 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:03
  1. Samsun
  2. Aydın

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