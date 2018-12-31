Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların gözaltı süresi uzatıldı.

Ekipler, üç gün önce düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 13 oldu.