0553 313 94 23

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:47
Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların gözaltı süresi uzatıldı.

Ekipler, üç gün önce düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 13 oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:47
  1. gözaltı
  2. Samsun
  3. terör örgütü DEAŞ
  4. Terörle Mücadele Şubesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı
    1. Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar..
    2. Rezalet! Cami tuvaletine giren kızlar...
    3. Rusya için 2018 silahlanma yarışındaki..
    4. Binali Yıldırım, Bilal ve Burak..
    5. 'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı..
    6. TFF Başkanı Demirören'den yeni yıl..
    7. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    8. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne..
    9. Bakan Ersoy'dan yeni yıl mesajı
    10. Treni gelmemiş metronun açılışını yaptı
    11. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    12. Hatay'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
    13. "Daha fazla sorumluluk almalıyız"
    14. HDP Sur belediye başkan adayı kim..
    15. Sudanlı generalin açıklamaları..
    16. ANALİZ - Fırat'ın doğusundaki DEAŞ..
    17. Bahçeli'den yeni yıl mesajı
    18. Fuat Oktay'dan yeni yıl mesajı
    19. İsrail 2018’de Gazze’yi 865 kez..
    20. "Trafik cezalarından gelen paralar..
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!