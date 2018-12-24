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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Gözaltına alınan Iraklı 2 zanlıdan biri tutuklandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:43
Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlıdan Y.Y.I.I. ve S.M.S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan S.M.S.A'nın savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen Y.Y.I.I ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlıdan Q.M.K.A 20 Aralık'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:43
  1. Samsun
  2. terör örgütü DEAŞ
  3. Terörle Mücadele Şubesi

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