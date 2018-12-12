Samsun'daki "darbeturks" operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen ve "darbeturks" adı verilen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan F.Ü. (20) ve R.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan F.Ü. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da dün polis ekipleri, "darbeturks.com" internet sitesinde çeşitli banka ve kurumların sahte web sayfasını hazırlayanların yakalanması amacıyla yürüttüğü ve "darbeturks" adı verilen operasyonda, vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları iddiasıyla F.Ü. ve R.K'yi gözaltına almıştı.



