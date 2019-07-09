0553 313 94 23

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

09 Temmuz 2019 Salı 21:18
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinden dönen düğün konvoyundaki Faruk Sakarya'nın kullandığı 19 DT 924 plakalı otomobil, Kirazlık mevkisinde aynı istikametteki sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyonla çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobil arkadan gelen Barbaros Polat idaresindeki 55 DJ 353 plakalı midibüsle de çarpıştıktan sonra durabildi.

Kamyon sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı kazada otomobilde bulunan Emirhan Yıldız ve Umut Sakarya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 21:18
  1. Canik
  2. Samsun
  3. yaralı
  4. Zincirleme trafik Kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı
    1. Boğulma tehlikesi geçiren genci..
    2. Sosyal medyadan büyük tepki:..
    3. 93 kilo esrarla yakalanan şahıslardan..
    4. Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
    5. Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2..
    6. Şırnak’ta PKK’lı teröristler 2 çobanı..
    7. Gümüşhane'deki şebeke suyundan..
    8. Seydikemer’de yangın
    9. Husilerden "yıllarca yetecek İHA..
    10. Pakistan'da televizyon sunucusuna..
    11. Elazığ Belediyespor Başkanı Toprak..
    12. Pendik'te araca saldırıya iddianame
    13. Hamile kadının aracına saldıran..
    14. Ordu'da hasta taşıyan ambulans ağaca..
    15. Özalp’tatrafik kazası; 6 yaralı
    16. Akıncı Üssü davası
    17. Malatyapsor, ilk hazırlık maçından..
    18. PKK'lı teröristlerden korkunç infaz!
    19. Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan..
    20. Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri..
    21. İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı
    22. Yüksekova’da şehitler memleketlerine..
    23. Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
    24. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    25. Sri Lanka'daki üst düzey tutuklular..
    26. Pakistan’da gazeteciye suikast
    27. "Kampın ilk günü hedefi belirledik"
    28. CHP ve MHP milletvekilleri arasında..
    29. Haydar Yılmaz: ”Takımımız daha iyi..
    30. Güvenlik uzmanları Abdullah Ağar ve..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler