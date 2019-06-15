Samsun’da zincirleme kaza ucuz atlatıldı Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı.

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Hayati Y.(62) yönetimindeki 55 EJ 331 plakalı otomobil ve Mustafa Gökhan Ö. idaresindeki 61 TS 003 cipe, Nurettin K.’nin kullandığı 77 AAG 374 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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