Samsun’da zimmet suçundan 2 kişiye 5 yıl 2 ay 10’ar gün hapis Samsun’da 2 kişi, yargılandıkları mahkemece zimmet suçundan 5 yıl 2 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da 2 kişi, yargılandıkları mahkemece zimmet suçundan 5 yıl 2 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da 2015 yılında çalıştıkları kooperatifte zimmetlerine para geçirdikleri iddia edilen İ.U. ve A.U. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "görevi kötüye kullanma, tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve zimmet" suçlarında dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan İ.U. ve A.U., "zimmet" suçundan 5 yıl 2 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

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