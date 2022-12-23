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Yerel Samsun'da yurda kaçak giren Afgan yakalandı
Yerel

Samsun'da yurda kaçak giren Afgan yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 08:12:00 -
Samsun'da yurda kaçak giren Afgan yakalandı

Atakum Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Afganistan uyruklu M.H’nin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

M.H'nin, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edilerek sınır dışı edileceği öğrenildi.

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