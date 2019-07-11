Samsun'da yol verme kavgası Bafra ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi Elekçi yokuşunda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Kemal Ş'nin, kimliği henüz belirlenemeyen diğer sürücüyü bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kemal Ş. gözaltına alındı.



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