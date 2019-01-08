Samsun'da yarın okullar tatil mi? | Samsun 9 Ocak çarşamba kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 9 Ocak günü tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Samsun da yerini aldı. Samsun'da kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Samsun'da okullar yarın tatil mi? Samsun'da okullar 9 ocak çarşamba günü tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte yanıtı...

Samsun'da yarın ( 9 Ocak çarşamba) okullar tatil mi?

Samsun'da 2 ilçede eğitime ara verildi.

Samsun'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vezirköprü ve Havza ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca adı geçen ilçelerde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.