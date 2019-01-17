Samsun'da yarın okullar tatil mi? Samsun 17 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Samsun da var. Samsun'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler Samsun'da okullar yarın tatil mi? Samsun'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Samsun'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Samsun'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada da yoğun kar dolayısıyla Asarcık ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını vurguladı.