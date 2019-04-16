Samsun’da yangında 30 hayvan telef oldu Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangın sonucunda 30 hayvan telef oldu.

Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangın sonucunda 30 hayvan telef oldu.

Yangın, ilçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Demircideresi Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Kaygısız’a ait evin balkonundaki elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Evin alt katında bulunan ahırda sıçrayan yangın sonucunda ev ve ahır tamamen yandı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı. Ahırda bulunan 20 büyükbaş küpeli manda, 3 adet yeni doğmuş buzağı, 1 eşek, 5 tavuk ve 1 köpek yanarak can verdi.

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