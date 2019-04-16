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Seçim 2019 Sayfası

Samsun’da yangında 30 hayvan telef oldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangın sonucunda 30 hayvan telef oldu.

16 Nisan 2019 Salı 11:31
Samsun’da yangında 30 hayvan telef oldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangın sonucunda 30 hayvan telef oldu.


Yangın, ilçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Demircideresi Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Kaygısız’a ait evin balkonundaki elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Evin alt katında bulunan ahırda sıçrayan yangın sonucunda ev ve ahır tamamen yandı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı. Ahırda bulunan 20 büyükbaş küpeli manda, 3 adet yeni doğmuş buzağı, 1 eşek, 5 tavuk ve 1 köpek yanarak can verdi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:31
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