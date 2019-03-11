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Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şahıstan 8’i mahkemece tutuklandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:40
Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şahıstan 8’i mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda geçen Cuma sabahı Samsun’un Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 196,94 gram bonzai, bin 42 kapsül sentetik ecza, satışa hazır fişekler halinde 12,60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 1’i savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 13 şahıs ise bu sabah "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 13 şüpheliden 3’ü savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Emre K., Hasan B.Ç., Kadir S., Eyyüp Y., Coşkun B., Recep Ö., Vedat K. ve Muhammet D.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.D. ve M.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:40
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