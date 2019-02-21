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Samsun’da uyuşturucudan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:49
Samsun’da uyuşturucudan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir devam eden sokak satıcılarına yönelik takip ve çalışma sonucu önceki gün sabah saatlerinde Samsun’un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında satışa hazır 83,83 gram esrar, 161 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza ve 8 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 5 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:49
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