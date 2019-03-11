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Samsun’da uyuşturucudan 13 şüpheli adliyede

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şahıs adliyeye sevk edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:29
Samsun’da uyuşturucudan 13 şüpheli adliyede

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şahıs adliyeye sevk edildi.

 

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda geçtiğimiz Cuma sabahı Samsun’un Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 196,94 gram bonzai, bin 42 kapsül sentetik ecza, satışa hazır fişekler halinde 12,60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi.

 

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 1’i savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 13 şahıs ise bu sabah "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:29
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