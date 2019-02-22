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Samsun’da uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:21
Samsun’da uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İ.D. isimli bir şüphelinin 3 kişiye 62 gram esrar sattığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D.’nin evinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 26,87 gram esrar, 1 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza, 7 adet ekstasy hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen bin 400 TL para ele geçirildi.


Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:21
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