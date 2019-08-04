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Samsun’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:06
Samsun’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmada, hakkında ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edilen B.B. ile ilgili olarak yapılan çalışmada; şüpheli şahıs ile teması görülen 2 şahıstan 5 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 55 adet ecstasy hap, 4,23 gram ecstasy hap tozu, 3 paket halinde 41,12 gram bonzai ve 100 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen paraele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:06
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