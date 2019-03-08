Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 14’e çıktı Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 14’e çıktı.

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 14’e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda bu sabah Samsun’un Canik, At ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 196,94 gram bonzai, bin 42 kapsül sentetik ecza, satışa hazır fişekler halinde 12,60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 14’e çıktı. Soruşturma sürüyor.

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