Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yaptıkları çalışmada, Atakum ilçesinde 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 53 adeta uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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