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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

08 Mart 2019 Cuma 10:52
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda bu sabah Samsun’un Canik, At ve İlkadım ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 196,94 gram bonzai, bin 42 kapsül sentetik ecza, satışa hazır fişekler halinde 12,60 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ele geçirildi.


Operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:52
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