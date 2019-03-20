Samsun’da traktör yuvarlandı: 1 ölü Samsun’da tarlada traktörün yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da tarlada traktörün yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Havza ilçesinin Ereli Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Sezgin (59), Ereli Mahallesi Alime Pinarı mevkisinde kendisine ait tarlada 05 FA 221 plakalı traktörü ile tarlayı sürerken direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mevlüt Sezgin, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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