0553 313 94 23

Samsun’da traktör yuvarlandı: 1 ölü

Samsun’da tarlada traktörün yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:31
Samsun’da traktör yuvarlandı: 1 ölü

Samsun’da tarlada traktörün yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun’un Havza ilçesinin Ereli Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Sezgin (59), Ereli Mahallesi Alime Pinarı mevkisinde kendisine ait tarlada 05 FA 221 plakalı traktörü ile tarlayı sürerken direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Mevlüt Sezgin, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler topladıkları kapaklarla engellileri güldürdü
    1. Öğrenciler topladıkları kapaklarla..
    2. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    3. Mısır'da anayasa değişikliği..
    4. Adana'da seyir halindeki otomobil alev..
    5. Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına..
    6. 'Dur Yolcu' şiiri kime ait? Akit..
    7. "Ürdün Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye..
    8. "Tankın önünde eğilmeyenlerin zilletin..
    9. Devlet Bahçeli o isimlere seslendi:..
    10. Manavgat'ta kamyonetin çarptığı kadın..
    11. Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret
    12. TCDD 2019 sürekli işçi alımı sözlü..
    13. Asayiş koordinasyon toplantısı
    14. Gaziantep'te PKK propagandasına 8..
    15. Konyaspor'da, Medipol Başakşehir maçı..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    17. Kaçak Hint milyarder Londra'da..
    18. Elbistan'da "Recep Tayyip Erdoğan..
    19. Musa Anter cinayeti davası
    20. Cinsel saldırı şüphelisi, yasak..
    21. 5 adet tam donanımlı kara ambulansı..
    22. Bakan Kurum’dan Denizli’deki depreme..
    23. Türk Kızılayı deprem bölgesinde
    24. Bafra’da Millet Kıraathanesi açıldı
    25. Beşiktaş Belediyesinden eğitime destek
    26. Okulda kalp krizi geçiren öğretmen..
    27. Memur-Sen Vali Kaymak’ı ağırladı
    28. Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5..
    29. Araç stepnesine saklanmış 6 adet..
    30. Fenerbahçe, eksik çalıştı
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"