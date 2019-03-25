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Samsun’da traktör hırsızlığına 1 tutuklama, 1 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde galeriden traktör hırsızlığı olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişinin de emniyetteki gözaltı işlemleri devam ediyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 20:43
Samsun’da traktör hırsızlığına 1 tutuklama, 1 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde galeriden traktör hırsızlığı olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişinin de emniyetteki gözaltı işlemleri devam ediyor.



Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Mercan Sokak’ta bulunan bir galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galeri sahibi Taner Kara (33), İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek park halinde bulunan 55 AAF 631 plakalı traktörünün çalındığı ihbarını yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları araştırmalar ve incelemeler sonunda kamera kayıtlarında siyah bir minibüsün iş yerine yakın bir yere geldikten sonra içinden bir şahsın elinde bidonla indiğini tespit etti. Ekipler 100’e yakın kamera kaydını incelemeye alarak traktörün izini sürdü. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde dün gece yarısı plakası tespit edilen 55 AG 985 plakalı minibüs sahibi Ali A. (27) gözaltına alındı. Minibüs sahibi Ali A. yapılan sorgusunda traktörü Sefa A.(31) çaldığını ve traktörü Vezirköprü’ye götürerek Sarıyar Mahallesi’nde sakladığını söyledi. Bunun üzerine ekipler Sefa A. isimli şahsı da gözaltına aldı. Ali A. ile birlikte Vezirköprü’ye giden Asayiş Büro ekipleri Sarıyar Mahallesi’nde traktörü buldu. Bulunan traktör sahibine teslim edilirken, traktörü çaldığı iddia edilen Sefa A. çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.


Minibüs sahibinin ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:43
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