Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali İleri (26) idaresindeki 55 TC 368 plakalı traktör, Örenli Mahallesi'nde devrildi.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, İleri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



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