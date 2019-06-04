Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Havza ilçesi Merzifon Samsun karayolunun 17. kilometresi KarayollarıTünel Bakım İşletmesi mevkisinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Havza ilçesine bayram ziyaretine gitmekte olan Elvan Dirican (41) yönetimindeki 05 ES 357 plakalı otomobil İstanbul’dan bayram ziyareti için memleketleri Samsun’un Ladik ilçesine gitmekte olan Erdoğan Kukuş (39) idaresindeki 34 SLT 72 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Erva Kukuş (11), Keziban Kukuş (37), Elvan Dirican (45) ve Sevim Keskin (41) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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